صنع الله وكوبيش يبحثان تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع

المبعوث الأممي يان كوبيش خلال لقاء مع صنع الله، 2 مايو 2021. (الإنترنت)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، الأحد، مع المبعوث الأممي يان كوبيش «الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط».

وحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أطلع صنع الله اليوم كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع، والأوضاع الصعبة التي يعانيها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

ووفق بيان المؤسسة، أكد كوبيش «ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج»، وقال: «لن تألو البعثة جهدًا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا».

من جانبه أشاد صنع الله بالبيان الصادر عن البعثة في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، المتعلق بالتأكيد على الدور الفني وغير السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى كوبيش محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وأشاد «بالدور البارز الفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، وتعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية»، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين.