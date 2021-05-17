خفض ضغط تدفق المياه بالمسار الشرقي للنهر الصناعي لصيانة تسريب بغرفتي صمامات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 08:12 مساء
صمام تحكم بالتدفق على متن شاحنة بعد صيانته من قبل الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، مساء اليوم الإثنين، خفض تدفق المياه بالمسار الشرقي لتمكين الفرق الفنية من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.

ونوهت منظومة الحساونة - سهل الجفارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «وقوع تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي»، ما اضطرها إلى «خفض ضغط التدفق بالمسار لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب».

ولم تذكر منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي سبب وقوع التسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.

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