خفض ضغط تدفق المياه بالمسار الشرقي للنهر الصناعي لصيانة تسريب بغرفتي صمامات

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، مساء اليوم الإثنين، خفض تدفق المياه بالمسار الشرقي لتمكين الفرق الفنية من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.
ونوهت منظومة الحساونة - سهل الجفارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «وقوع تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي»، ما اضطرها إلى «خفض ضغط التدفق بالمسار لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب».
ولم تذكر منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي سبب وقوع التسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.