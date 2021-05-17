خفض ضغط تدفق المياه بالمسار الشرقي للنهر الصناعي لصيانة تسريب بغرفتي صمامات

صمام تحكم بالتدفق على متن شاحنة بعد صيانته من قبل الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)

أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، مساء اليوم الإثنين، خفض تدفق المياه بالمسار الشرقي لتمكين الفرق الفنية من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.

ونوهت منظومة الحساونة - سهل الجفارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «وقوع تسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي»، ما اضطرها إلى «خفض ضغط التدفق بالمسار لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب».

ولم تذكر منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي سبب وقوع التسريب بغرفتي الصمامات بالمسار الشرقي.