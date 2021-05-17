22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 04:21 مساء
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في الواحات، اليوم الإثنين، إصابة 22 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت اللجنة في بيان أن التحاليل المعملية أثببت إصابة هذه الحالات بفيروس «كورونا»، وذلك خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، منبهة إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقبل ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل ٣٠٤ إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، أمس الأحد، و٢٥٠ حالة شفاء و٤ وفيات.

ليرتفع عدد الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى ١٨١ ألفا و٧١٤ حالة، تعافى منها ١٦٨ ألفا و٣٧٨ حالة، و٣٠٩٢ وفاة، بينما لا تزال عشرة آلاف و٢٤٤ حالة نشطة حتى الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
تقديم الجولة الأخيرة من «الليغا» 24 ساعة
رياضة عالمية
5 صور تفجر انفعالات سواريز وثورة أتلتيكو مدريد نحو لقب «الليغا» الـ11 المنتظر
رياضة عالمية
زيدان يودع لاعبيه.. 8 أيام تفصله عن الرحيل وراؤول وأليغري ولوف في خلافته
رياضة عالمية
غوتيريس يحذر من خطر أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط
دولى
التائب يخطف تعادلا مثيرا للأهلي بنغازي أمام دارنس في الدقيقة 94
رياضة محلية
وزير خارجية فلسطين إلى نظرائه العرب: التطبيع مع إسرائيل «مشاركة في الجرائم»
عربى
جيش الاحتلال: إطلاق نحو 3000 صاروخ من غزة في اتجاه «إسرائيل» منذ الإثنين
عربى
غوتيريس «منزعج» من تدمير غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضم مكاتب إعلامية
عربى
«ليست حربا بل إبادة».. مظاهرات في دول عربية وأوروبية ضد التصعيد الإسرائيلي
عربى
هالاند أهم من ميسي في برشلونة.. ومساعٍ لتدبير 154 مليون إسترليني رغم أزمة ...
رياضة عالمية
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» تطلق منصة رقمية لتحديث بيانات منحة الزوجة والأولاد (رابط)