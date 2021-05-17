شركة الكهرباء تعلن فصل التيار في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس

غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التيار أربع ساعات عن عدة مناطق بجنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «إجراء أعمال الصيانة الطارئة بخلية خط سوق الأحد رقم 1 جهد 30 ك. ف بمحطة الخثنة».

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وأضافت: «سيتم فصل التغذية الكهربائية عن محطات جهد 11/30 ك.ف؛ لتأمين موقع العمل اليوم الإثنين من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 15:00 مساء، وبالتالي فقد التغذية في محطات الخثنة وبئر دياب وبئر العالم».