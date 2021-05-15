«الكهرباء»: لا طرح للأحمال في ثالث أيام العيد

محطة كهرباء شرق طرابلس، 15 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إنه لا طرح للأحمال في كل من الجناحين الغربي والجنوبي اليوم السبت، وكذلك في الجناح الشرقي.



وأمس الجمعة، قالت الشركة إنه لن يحدث طرح للأحمال في عموم البلاد، والحال ذاته كان في يوم الخميس، أول أيام عيد الفطر.