مديرية أمن بنغازي تكشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل 6 أشهر وتتوصل للمتهم

مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مديرية أمن بنغازي إن أعضاء جهاز البحث الجنائي تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في المدينة قبل 6 أشهر، كان قد أقفل محضرها بعدم معرفة الجاني قبل ان تحال القضية للبحث الجنائي الذي توصل للقاتل.



الواقعة، بحسب ما جاء في بيان للمديرية، الإثنين، تخص وفاة شاب أمام منزله بمنطقة شبنة بعيار ناري مجهول المصدر، وذلك وفق محضر محال إليها من مركز شرطة العروبة.

وبعد التحقيق مع مجموعة شباب كانوا ضيوفا على الإفطار خلال شهر رمضان في منزل مقابل لمنزل الضحية، تمكن أعضاء التحريات من الوصول الجاني الذي كان من بين المشتبه بهم والذي بدوره اعترف بارتكابه للجريمة.



وأوضحت المديرية «تم مواجهته بأقوال شاهد وعدة قرائن، وبحسب ما كشفت مجريات التحقيقات واعترافات الجاني وشركائه فإن أصل الواقعة تعود لأكثر من 6 أشهر حيث كان هناك شجار بين المجني عليه والجاني صاحب المنزل الذي أطلقت من أمامه الرصاصة التي أصابت القتيل».



وأشارت إلى أن الجاني أطلق رصاصة أصابت المجني عليه إصابة مباشرة في منطقة القلب فوقع قتيلا علي الفور ثم الفر الجاني، منبهة بان أحد سكان المنطقة ساهم في اكتشاف الجريمة، حيث أنه مر قبل حدوث الواقعة من المنطقة وشاهد الجاني ومن معه يمسكون بالمسدس.