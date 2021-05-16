الدبيبة يقيم حفل معايدة بحضور القطراني وعدد من الوزراء

لقطة جماعية للدبيبة ونائبه القطراني مع الوزراء خلال حفل المعايدة. (حكومة الوحدة الوطنية)

أقام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، حفل معايدة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور نائبه حسين القطراني وعدد من الوزراء.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدبيبة قام بهذه المناسبة بتبادل التهاني والتبريكات مع مديري الإدارات وموظفي ديوان رئاسة الوزراء وأفراد الأمن بالمبنى.

الدبيبة ووزير الصحة علي الزناتي خلال حفل المعايدة. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة خلال معايدته على موظفي ديوان رئاسة الوزراء. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة خلال معايدته على موظفي ديوان رئاسة الوزراء. (حكومة الوحدة الوطنية)