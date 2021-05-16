«الأرصاد الجوية»: استمرار الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس مستقرا اليوم على أغلب مناطق ليبيا.

كما توقع المركز في بيان اليوم، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلي شرقية فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول الثلاثاء علي الساحل الممتد من (رأس أجدير حتي الخمس) إلي شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية علي المناطق الساحلية، وتكون بين 33 و36 مئوية على الدواخل.

وتسجل ارتفاع يوم الغد وقد تصل إلى 42 درجة مئوية علي بعض المناطق الداخلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و28 درجة مئوية علي مناطق الساحلية، وتكون بين 32 و35 درجة مئوية على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلي ظهور سحب عالية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز هذا اليوم علي الجفرة والحمادة 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الغد علي هذه المناطق.