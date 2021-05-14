في أول زيارة لسرت.. وزير «داخلية الوحدة الوطنية»: لا بد من التكاتف ليعم الأمن والأمان

جانب من جولة وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية. 14 مايو 2021. (بلدية سرت)

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، أول زيارة له لمدينة سرت، اليوم الجمعة.

وأكد مازن أن المرحلة الراهنة، التي تمر بها البلاد، تتطلب من الجميع تكثيف الجهود، وتوحيد العمل، حتى تنعم الدولة بالأمن والأمان وتعيشه واقعاً ملموساً وفق جهد أمني موحد ومنظم.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع ضم الضباط بالمديرية، حيث شدد الوزير على ضرورة التركيز على أمن المواطن، وذلك وفقًا للصحفة الرسمية لبلدية سرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما أجرى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جولة شملت إدارات المديرية، ومركز الشرطة بالمدينة، ووعد بتوفير الإمكانيات للمديرية للقيام بواجبها.

وكان في استقبال وزير الداخلية كل من عضو مجلس النواب عن المدينة زايد هدية، وعميد البلدية مختار المعداني، ومدير مديرية أمن سرت عميد الصديق بن سعود.

جانب من جولة وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية. 14 مايو 2021. (بلدية سرت)

جانب من جولة وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية. 14 مايو 2021. (بلدية سرت)

جانب من جولة وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية. 14 مايو 2021. (بلدية سرت)

جانب من جولة وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية. 14 مايو 2021. (بلدية سرت)