الإثنين.. «الجنائية الدولية» تعرض تقريرها حول ليبيا على مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 04:59 مساء
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا. (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، لتقديم تقرير مكتبها الـ21 بشأن الحالة الليبية، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد لهذا الغرض يوم الإثنين المقبل، وفق ما أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الليبية «وال».

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء.

تقرير: العدالة في ليبيا لا تزال بعيدة المنال بعد 10 سنوات من إحالة ملفها إلى «الجنائية الدولية»

وفي وقت سابق قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه بعد عقد من إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا تزال العدالة بعيدة المنال والإفلات من العقاب متفشيا. وفي 26 فبراير2011، بعد أيام من اندلاع الثورة التي أطاحت معمر القذافي، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970، الذي يمنح المحكمة تفويضا في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011.

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