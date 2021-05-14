سرت تستعد لاستقبال وزير الصحة

اجتماع تحضيري في بلدية سرت استعدادا لاستقبال وزير الصحة، 15 مايو 2021. (بلدية سرت)

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الجمعة، مع النائبين عن المدينة في مجلس النواب زايد هدية وحسن الزرقه، وذلك بحضور أعضاء البلدية والقطاعات الصحية في المدينة.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لزيارة وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، لمدينة سرت، على ما نشرت البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الزناتي يفتتح قسم النساء والولادة بمستشفى المقريف بأجدابيا



وأجرى الزناتي، الثلاثاء الماضي، زيارة رسمية إلى مدينة أجدابيا؛ حيث افتتح قسم النساء والولادة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي، وذلك بعد صيانته، كما تفقد سير العمل بالمستشفى.

وفي نفس اليوم، استقبلت سرت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أمضى آخر أيام شهر رمضان المبارك في المدينة، وأدى صلاة عيد الفطر المبارك وسط مواطنيها أمس الخميس.