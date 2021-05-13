بالصور.. احتفالات أهالي طبرق بعيد الفطر المبارك

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 13 مايو 2021, 07:09 مساء
احتفالات أهالي طبرق بعيد الفطر المبارك، الخميس 13 مايو 2021. (الإنترنت)

احتفل أهالي طبرق، اليوم الخميس، بعيد الفطر المبارك حيث أدوا صلاة عيد الفطر صباح اليوم بساحة ميدان الشهداء وسط المدينة في أجواء سادتها روحة المحبة والألفة والفرح.

وقد عمم مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية ببلدية طبرق خطبة موحدة تدعوا إلى التكاتف والتآزر ونبذ الفرقة وتكريس المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين.

- المنفي يصل إلى طبرق

ويحرص أهالي طبرق خلال احتفالاتهم بعيد الفطر على إعداد وجبة المقطع التي تتكون من الدقيق والزبدة وهي إحدى الآكلات المشهورة في إقليم برقة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى مدينة طبرق، قادما من مدينة سرت، التي زارها لمدة يومين وأدى هناك صلاة عيد الفطر المبارك.

احتفالات أهالي طبرق بعيد الفطر المبارك، الخميس 13 مايو 2021. (الإنترنت)
احتفالات أهالي طبرق بعيد الفطر المبارك، الخميس 13 مايو 2021. (الإنترنت)
احتفالات أهالي طبرق بعيد الفطر المبارك، الخميس 13 مايو 2021. (الإنترنت)
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