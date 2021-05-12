المنفي يزور النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زار رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الأربعاء، النصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية الشهيرة الواقع بمنطقة أبوهادي في ضواحي سرت، والتي تصادف ذكراها الـ106 اليوم.

وتعتبر معركة القرضابية التي خاضها الآباء والأجداد، وشهدت توحيد الليبيين لصفوفهم، وتمكنوا خلالها من تسطير ملحمة من ملاحم الجهاد الوطني ضد الغزو الإيطالي.

وقام رئيس المجلس الرئاسي ومرافقوه بزيارة المقبرة التي تضم رفاة شهداء معركة القرضابية؛ حيث قرأوا سورة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

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ورافق رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له خلال الزيارة عضوي مجلس النواب عن مدينة سرت، زايد هدية وحسن الزرقاء وعميد بلدية سرت، مختار المعداني وآمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت اللواء أحمد سالم ومدير أمن سرت المكلف عميد الصديق بن سعود.

ويقضي المنفي أول أيام عيد الفطر في مدينة سرت وسط ليبيا التي وصلها، أمس الثلاثاء، وقام بجولة تفقدية في عدد من مناطق المدينة وأسواقها بحسب تسجيل مصور نشره مكتب إعلام المجلس الرئاسي.

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)

زيارة المنفي للنصب التذكاري لشهداء معركة القرضابية في سرت. (سرت نيوز)