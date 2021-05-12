بالصور: المنفي يتجول في شوارع سرت ويلتقي المواطنين

المنفي خلال جولة في شوارع سرت، 11 مايو 2021، (الناطقة باسم المجلس الرئاسي)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جولة في سرت، ليلة أمس الثلاثاء، لتفقد أحوال المدينة، حيث التقى خلالها عددا من المواطنين.

ونشرت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة عبر حسابها على «تويتر»، صورا للمنفي خلال الجولة.

ووصل المنفي إلى سرت، لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة، والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى سرت أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وأعيان القبائل ومشايخها والمكونات الاجتماعية بها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي سيزور بعض المواقع بالمدينة.

المنفي خلال الجولة في سرت.

المنفي خلال الجولة في سرت.