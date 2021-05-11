النهر الصناعي: خفض تدفق المياه بالمسار الأوسط للمنظومة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 12:51 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، خفض التدفق بالمسار الأوسط للمنظومة إثر اعتداء على إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيس للمسار والواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع.

وقال الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الاعتداء، الذي لم يوضح طبيعته أو المسؤولين عنه، اضطره إلى خفض التدفق بهدف تمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التريب، متوقعا الانتهاء من هذه الأعمال مساء اليوم وعودة التدفق بالمسار.

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وتكررت الأعطال بمنظومة النهر الصناعي خلال الفترة الماضية وآخرها انقطاع الكهرباء عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل عن الخدمة لمدة ساعات، وذلك في السابع من مايو الجاري.

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