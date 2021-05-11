إغلاق طريق عام في أجدابيا احتجاجًا على مقتل الطفلة رابحة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 11 مايو 2021, 12:46 صباحا
محتجون يغلقون الشارع المؤدي إلى جزيرة الشهداء في أجدابيا احتجاجا على مقتل الطفلة رابحة. (تصوير: صلاح ناصف)

أغلق عدد من المواطنين المحتجين، مساء اليوم الاثنين، الشارع المؤدي إلى جزيرة الشهداء «الفاتح سابقًا» احتجاجًا على مقتل الطفلة «رابحة خالد عبد الحميد» عن طريق والدها بواسطة سكب الماء الساخن على كامل جسدها وتعذيبها بالضرب.

وطالب المحتجون الجهات الأمنية في المدينة بإنزال أقصى أنواع العقوبات في حق والد الطفلة بارتكابه الجريمة في حق طفلته.

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وأقدم رجل من أجدابيا على قتل طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، بواسطة مياه ساخنة بعد أن وضعها في حوض الاستحمام لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعة إلا ربع، ما أدى إلى إصابة الطفلة بحروق في كامل جسدها بنسبة 90%، حسب ما ذكره رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا، ملازم ثانٍ محمد الفاخري.

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