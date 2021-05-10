ميركل تشجع الدبيبة على التحضيرات للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أوليفر أوفتشا)

شجعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على التحضير للانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل، مجددة دعم ألمانيا لعملية السلام في ليبيا.

جاء ذلك في مكالمة فيديو اليوم الإثنين، ناقشت خلالها ميركل مع الدبيبة «الخطوات المقبلة للعملية السياسية في ليبيا» بحسب ما أعلنه السفير الألماني أوليفر أوفتشا، عبر حسابه على موقع «تويتر».

وأضاف أوفتشا، في تغريدة ثانية، أن ميركل «جددت دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة». كما «ناقشا الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية».

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وأعلنت سفارة ألمانيا لدى ليبيا في بيان مشترك مع سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، الخميس الماضي، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده.

لكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبرا في بيانين منفصلين عن رفضهما للبيان المشترك، معتبرين إياه تداخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وانتهاكًا للسيادة الليبية.