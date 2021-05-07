مجلس الدولة يرد على البيان الأميركي- الأوروبي بشأن انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 01:44 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر المجلس الأعلى للدولة عن «تعجبه الشديد» من البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية بشأن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، واعتبر البيان «تدخلا في الشأن الداخلي الليبي»، و«انتهاكا للسيادة».

وفي بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الخميس، «رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية»، وقالت إن الوقت الحالي «ليس مناسبا» لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.

- أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا

وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن «انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع»، مشددا على أن «استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به».

كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد «على أسس دستورية متينة»، وحض سفراء الدول الأجنبية على «عدم تجاوز» مهام عملهم التي حددتها الأعراض الدبلوماسية، وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت.

وشدد البيان الأميركي- الأوروبي المشترك، على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده، وقال إنه «بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية».

وذكر بأن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى «تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد «الضحكات المستفزة».. «هازارد» يعتذر لجماهير ريال مدريد
رياضة عالمية
الصين: مخاطر الصاروخ الخارج عن السيطرة «ضئيلة جدا»
دولى
السفير الأميركي: نؤيد تماما دعوة المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
العدد 285: الملف الليبي محور اهتمام مجموعة الـ7.. وإحياء قضية مذبحة أبوسليم
ليبيا
لمسة وفاء - خليفة محفوظ (الحلقة 23)
فيديو
فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
ننشر حيثيات حكم المحكمة العليا بإعادة قضية سجن أبوسليم لـ«الاستئناف»
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«علبة الإكراميات» أحدث خدمة في «تويتر»