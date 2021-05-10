«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 01:03 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، وتكون شمالية شرقية على ساحل بنغازي، تتراوح سرعتها اليوم الإثنين ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة وتكون شمالية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (10 و25) عقدة، وتصل مساء اليوم إلى (30) عقدة على ساحل زوارة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك بسبب انتشار الأتربة على بعض المناطق.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بينما تكون غربية غدا على ساحل طبرق تتراوح سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 متر، ويصل نهار اليوم إلى 2.50 متر على ساحل بنغازي وشحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة.
- الرؤية جيدة.

جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية، 10 مايو 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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