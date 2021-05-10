وزير شؤون الهجرة يبحث في الكفرة دعم حرس الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 10:55 صباحا
اجتماع وزير شؤون الهجرة في مقر بلدية الكفرة، 9 مايو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق، ضرورة دعم حرس الحدود لمنع التهريب بكل أشكاله.

جاء ذلك، خلال اجتماع أمس الأحد، في قاعة المجلس البلدي الكفرة، تناول الاجتماع أبرز المشكلات والصعوبات التي تواجه مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر اللقاء رئيس المجلس التسييري للبلدية عبدالرحمن عقوب وعضو المجلس مسعود عبدالله، ووكيل البلدية سعد عبدالرسول، ورئيس الفرع البلدي الشورى عبدالله مردقي، ورئيس مجلس الحكماء محمد بوحليقة ومدير الأمن العقيد خالد حيار ومعاونوه، ورئيس نيابة الكفرة ماشاءالله بوسدينة، ورؤساء الأجهزة الأمنية وآمر كتيبة سبل السلام.

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