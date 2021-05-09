«كوفيد فاكس لايف»: 0.03% فقط لكل 100 ألف ليبي تلقوا التلقيح ضد «كورونا»

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)

كشف موقع «كوفيد فاكس لايف» المتخصص في إحصاء وتسجيل عمليات التلقيح في العالم ضد فيروس كورونا، عن وتيرة بطيئة تسير بها حملة التطعيم في ليبيا والتي لم تتجاوز 0.03% لكل 100 ألف مواطن، وذلك بعد مضي 4 أسابيع على انطلاقها.

وحسب آخر البيانات الإحصائية الصادرة، اليوم الأحد، عن موقع «كوفيد فاكس لايف»، فإن عدد الجرعات اليومية التي يتلقاها الليبيون في عموم مناطق ليبيا تقدر بـ58 جرعة، استنادا إلى آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 17 أبريل الماضي، لكن إحصائيات الموقع الجديدة تبين ضعف حملة التطعيم منذ بداية إلى غاية 9 مايو بتلقي، 1995 شخصا للقاح «كوفيد 19» أي ما يعادل 0.03% من 100 ألف مواطن ليبيا.

وبينما تحتاج ليبيا إلى فترة زمنية طويلة للوصول إلى مناعة القطيع التي تعني تلقيح 70% من إجمالي عدد السكان، أدرجت في المراتب الأخيرة مع دول سوريا وجنوب السودان والنيجر من حيث الإقبال على حملة التطعيم.

وباشرت وزارة الصحة حملة التطعيم في العاشر من أبريل الماضي بعد تسلمها أكثر من 160 ألف جرعة لقاح، تلتها أربع دفعات أخرى في الأيام الماضية، كان آخرها توزيع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي، 150 ألف جرعة من الطعم نوع «سينوفاك»" الصيني المضاد لفيروس كورونا على مناطق ليبيا وذلك خلال يومي 07 و 08 مايو.

- بدء توزيع لقاح «سينوفاك» الصيني على مراكز التطعيم بطرابلس

- بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز

- انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في غات

وعلى الرغم من دق أطباء وخبراء الصحة ناقوس الخطر من تفشي السلالات الجديدة المتحورة في ليبيا خاصة السلالة «الهندية»، إلا أن إقبال المواطنين على التسجيل في منظومة التطعيم التي أطلقها في مطلع مارس الماضي المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعد ضعيفا.

وتستهدف حملة التلقيح في المرحلة الأولى الأطباء والكوادر الطبية والعاملين في المراكز الصحية والمستشفيات كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، وفي المستوى الثاني يأتي كبار السنّ ثمّ الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

ويتوزع في ليبيا 426 مركزا للتطعيم، لكن عدد كبير منها يفتقد إلى تجهيزات ومعدات خاصة أهمها ثلاجات حفظ اللقاح في درجات حرارة محددة إلى جانب وسائل نقلها وتوزيعها.

وإلى غاية يوم أمس السبت ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالوباء منذ ظهوره في ليبيا إلى 179 ألفا و970 حالة، تعافى منها 166 ألفا و340 حالة، وتوفى 3070 حالة، فيما تبقى 10 آلاف و560 حالة نشطة حتى الآن.