بدء توزيع لقاح «سينوفاك» الصيني على مراكز التطعيم بطرابلس

مخزن جهاز الإمداد الطبي قبل توزيع لقاحات كورونا في طرابلس. (الجهاز)

بدأ مخزن الحلقة الباردة (شارع الزاوية) بجهاز الإمداد الطبي صباح اليوم السبت توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد على مراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس.



وأوضح الجهاز أن اللقاح الذي يوزع هو لقاح «سينوفاك» الصيني، وذلك لصالح مراكز فرع طرابلس التي تضم أكثر من 44 بلدية، وكذلك المراكز داخل مدينة طرابلس، بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة توزيع اللقاح من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.



وشدد الجهاز على الاستمرار في التوزيع حتى يصل اللقاح إلى كل الفروع التابعة للجهاز، مشيرا إلى تسلم فرع المنطقتين الشرقية والوسطى أمس الجمعة مخصصاتهما من اللقاح ذاته (سينوفاك).

مخزن جهاز الإمداد الطبي قبل توزيع لقاحات كورونا في طرابلس. (الجهاز)

مخزن جهاز الإمداد الطبي قبل توزيع لقاحات كورونا في طرابلس. (الجهاز)

مخزن جهاز الإمداد الطبي قبل توزيع لقاحات كورونا في طرابلس. (الجهاز)