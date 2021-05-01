انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في غات

جانب من الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا في غات. (البلدية)



انطلقت صباح اليوم، السبت، حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا المستجد في بلدية غات.



وأعلن عميد البلدية المكلف قدري السنوسي انطلاق الحملة، التي سبق أن بدأت في عدد من المدن والمناطق الليبية.



وفي 10 أبريل الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا من مقر فرع المركز بسوق الجمعة في طرابلس.

وأعطيت الجرعة الأولى من التطعيم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.



وتركز حملة تطعيم على الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأطباء بمراكز العزل والأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.