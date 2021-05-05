بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز

بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز، 5 مايو 2021. (بلدية طرابلس المركز)

شرع المكتب الصحي ببلدية طرابلس المركز، اليوم الأربعاء، في تطعيم الأطقم الطبية داخل المستشفيات الواقعة في نطاق البلدية باللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».



وقالت البلدية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحملة كانت «موفقة» بمستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس، لافتة إلى وصولها إلى باقي المرافق الصحية داخل نطاق البلدية خلال الأيام المقبلة.

- انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلدية طرابلس



وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات في 17 أبريل الماضي، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكل المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.



وخلال إحاطة حول سير عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد مرور 13 يوما على إطلاقها، قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الخميس، إن الحملة الوطنية تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.



وأشار النجار إلى وجود إقبال «جيد» من قبل المواطنين على التسجيل بمنظومة التطعيم، متوقعا أن تسهم في تقليل نسب الإصابة والوفيات وحماية الفئات المستهدفة من الفيروس.

مستشفى جراحة الحروق والتجميل طرابلس. (بلدية طرابلس المركز)

بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز، 5 مايو 2021. (بلدية طرابلس المركز)

بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد «كورونا» في طرابلس المركز، 5 مايو 2021. (بلدية طرابلس المركز)