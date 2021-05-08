الدبيبة يدين الهجوم الإسرائيلي على «الأقصى».. ويرفض إخلاء الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 10:50 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. (الإنترنت)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الوقوف إلى جانب «القضية العادلة للشعب الفلسطيني»، مدينا هجوم القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

كما شدد على رفضه «الإخلاء القسري غير المسبوق للمواطنين الفلسطينيين، خصوصا أن هذه التصرفات تقوض عملية السلام»، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته وإيجاد حل عادل لصالح الفلسطينيين، حسب بيان على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت. 

وقامت قوات الاحتلال أمس الجمعة بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصاعقة تجاه الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى بالقدس، ما أدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص؛ وذلك مع تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يطالب بها مستوطنون إسرائيليون.

وكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في وقت سابق في المسجد الأقصى في آخر يوم جمعة من شهر رمضان. وبقي الكثير منهم للاحتجاج على عمليات الإجلاء المحتملة في حي الشيخ جراح.

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