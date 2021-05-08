المركز الليبي للاستشعار عن بعد يعلن آخر التوقعات بشأن سقوط صاروخ الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 10:15 صباحا
شعار المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن أحدث المعلومات المتوافرة لديه عن توقعات سقوط صاروخ الصين، موضحا أن آخر التوقعات لسقوط جسم الصاروخ «CZ-5B» هي «يوم الأحد 9 مايو 2021 الساعة 6:19 صباحا بتوقيت ليبيا».

وأضاف في بيان اليوم السبت أن ذلك التوقيت يشمل أكثر من أو أقل من ثماني ساعات، وهو ما يعني «أن نسبة الخطأ في التوقيت قبله بثماني ساعات أو بعده بنفس عدد الساعات، وذلك باجمالي 16 ساعة».

وأشار إلى أنه «حسب المتوقع أنه سيسقط في المحيط الهادي، ولكن قد يتغير التوقيت والمكان خلال الساعات القادمة»، مؤكدا أنه «لا يمكن تحديد الوقت ولا المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ بدقة».

وذكرت التوقعات حتى أمس الجمعة أن حطام الصاروخ الصيني سيسقط على الأرض بطريقة غير مسيطر عليها في وقت ما في اليومين المقبلين، مؤكدة أنه غير واضح مكان سقوط الحطام أو موعده بالتحديد.

وكان صاروخ «المسيرة الطويلة 5B» قد أطلق أواخر شهر أبريل حاملا الوحدة الأولى من المحطة المدارية الصينية المستقبلية. ويدور جسم الصاروخ حاليا حول الأرض، ويوشك على الدخول إلى الجزء السفلي من الغطاء الجوي للكرة الأرضية.

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