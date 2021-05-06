السفير الأميركي يؤكد للافي دعم واشنطن للمجلس الرئاسي لإنجاز ثلاثة ملفات رئيسية

لقاء اللافي والسفير الأميركي لدى ليبيا في تونس، الخميس 6 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

جددت الولايات المتحدة التأكيد على مواصلة دعمها للمجلس الرئاسي الليبي من أجل لإنجاز ثلاثة ملفات رئيسية للمرحلة الحالية، بحسب ما جاء على لسان السفير ريتشارد نورلاند خلال لقائه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن لقاء اللافي ونورلاند الذي عقد بمقر إقامة نائب رئيس المجلس الرئاسي في تونس جاء في إطار التشاور المتواصل الذي أقره البلدان الصديقان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات.

ورحب اللافي بالسفير الأميركي، معربا عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للسلطة التنفيذية المنتخبة من الحوار السياسي، المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والاستمرار بدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن اللافي تحدث أيضا مع السفير الأميركي عن الخطوات التي قطعها المجلس على صعيد الاستقرار الأمني والعسكري، ودعم توحيد المؤسسات.

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من جانبه أكد السفير الأميركي «تواصل دعم الولايات المتحدة الأميركية لجهود المجلس الرئاسي الليبي، الذي يقوم بها على صعيد توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى عمله على ملف المصالحة الوطنية، ومشروع الانتخابات بنهاية السنة الحالية».

ووصل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي والوفد المرافق له، إلى تونس العاصمة في وقت سابق لإجراء عدد من الاجتماعات الرسمية، مع عدد من الأطراف العربية والإقليمية.

واستهل اللافي هذه اللقاءات بمقابلة السفير السعودي لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر والذي ناقش معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

لقاء اللافي والسفير الأميركي لدى ليبيا في تونس، الخميس 6 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي والسفير الأميركي لدى ليبيا في تونس، الخميس 6 مايو 2021. (المجلس الرئاسي)