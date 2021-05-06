اللافي يلتقي السفير السعودي بمقر إقامته في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 04:23 مساء
لقاء اللافي مع السفير السعودي بمقر إقامته في تونس. (المجلس الرئاسي)

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله حسين اللافي، اليوم الخميس، بمقر إقامته في العاصمة تونس، سفير المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن علي الصقر.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللقاء تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأضاف أن اللافي عبر للسفير السعودي عن امتنانه لما قدمته المملكة من دعم لمسار الوحدة الوطنية في ليبيا، ودعم الاستقرار.

من جهته، أكد السفير عبدالعزيز بن علي الصقر استمرار دعم المملكة العربية السعودية، للحل السياسي في ليبيا، واهتمامها بدعم توحيد المؤسسات، وإنهاء كل أنواع الصراعات.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي وصل تونس، في وقت سابق؛ لإجراء عدد من الاجتماعات الرسمية، مع عدد من الأطراف العربية والإقليمية.

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