وزير الداخلية يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس مشايخ وحكماء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 01:32 صباحا
اجتماع العميد خالد مازن مع عدد من أعضاء مجلس مشايخ وحكماء بنغازي. (وزارة الداخلية)

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، مع عدد من أعضاء مجلس مشايخ وحكماء بنغازي، وذلك خلال زيارته إلى المدينة أمس الأربعاء، بهدف متابعة سير العمل الأمني لكافة مكونات الوزارة العاملة بالمدينة وما جاورها من مناطق أخرى ضمن المنطقة الشرقية، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العميد خالد مازن أثنى خلال اللقاء على المجهودات التي يقوم بها مجلس مشايخ وحكماء بنغازي ودوره الكبير في رأب الصدع وتوحيد الصف والكلمة، وحلّ النزاعات.

وشدد مازن خلال اللقاء على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ومجالس المشايخ والحكماء بكافة ربوع البلاد، منوهاً بأن الهدف الذي يجمع بين الجميع هو استقرار البلاد وضمان تحقيق أمنها بالإضافة إلى البحث في حلحلة المشاكل والعراقيل التي قد تعترض هذه المهمة.

من جهتهم رحب أعضاء مجلس المشايخ والحكماء ببنغازي بزيارة الوزير وجولاته الميدانية بالمنطقة الشرقية وأثنوا على نتائج الزيارة، داعين بالمناسبة رئيس الحكومة وجميع الوزراء إلى زيارة مدن الشرق الليبي «متى ما قرروا ذلك».

وأكد أعضاء مجلس مشايخ وحكماء بنغازي خلال اجتماعهم مع وزير الداخلية «أن مدينة بنغازي كانت وستكون دائماً مرحبة ومشجعة بكل ما من شأنه أن يجمع ويوحد الليبيين» وفق وزارة الداخلية.

اجتماع العميد خالد مازن مع عدد من أعضاء مجلس مشايخ وحكماء بنغازي. (وزارة الداخلية)
اجتماع العميد خالد مازن مع عدد من أعضاء مجلس مشايخ وحكماء بنغازي. (وزارة الداخلية)
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