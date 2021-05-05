«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل زوارة وطرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 02:05 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة إلى قوية على ساحل زوارة وطرابلس، غدا الخميس، وعلى ساحل بنغازي مساء اليوم ويوم الغد، تتراوح سرعتها بين 30 و25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية اليوم، على ساحل الخمس ومصراتة تتراوح سرعتها بين 05 و25 عقدة وتصل مساء الغد إلى 30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 مترا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه على ساحل درنة وطبرق سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم وظهر الغد إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 18 و20 درجة مْئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على ساحل درنة وطبرق.

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