«مكافحة الأمراض»: 255 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 395 مصابا، في حين توفى تسعة آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستلم المركز 1710 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 505 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 810 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 96 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 49 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 12 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 14 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 65 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت 21 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 64 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 30 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو سبع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ست عينات، ومختبر مصحة النفط طرابلس 25 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي ست عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 178 ألفا و927 حالة، منها 10 آلاف و811 نشطة، و165 ألفا و58 متعافى، و3058 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.