عقيلة يوضح لـ«كوبيش» الموقف حال عدم التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات

عقيلة خلال لقائه في مكتبه بالقبة المبعوث الأمم كوبيش، 4 مايو 2021. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحا الموقف حال عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.



جاء ذلك خلال لقاء عقيلة في مكتبه بمدينة القبة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، حيث بحث الطرفان الأوضاع في ليبيا، وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، حسب بيان صادر عن المجلس.



وأوضح عقيلة أنه حال توافق ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات فلابد من «إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري».

- كوبيش يحيل مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار



أما إذا لم يتوافق الملتقى على قاعدة دستورية «فيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014 القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب»، حسب رئيس مجلس النواب، الذي قال إن «مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس».

وأحال كوبيش، الثلاثاء، مسودة مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيان في بيان، إن كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، «بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك»، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.