«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:50 مساء
سفينة راسية في أحد الموانئ، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة على ساحل طرابلس اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن تلك الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية، نشطة إلى قوية على ساحل بنغازي، تصل سرعتها مساء بين 2 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 30 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 متر ومترين.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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