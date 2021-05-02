ضبط سيارة مسروقة بعد تعميم أمني من طرابلس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 05:25 مساء
السيارة المسروقة بعد العثور عليها. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط سيارة مسروقة من العاصمة طرابلس.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن غرفة العمليات الأمنية الرئيسية لمديرية الأمن تسلمت برقية تعميم صادرة من مركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس عن مركبة آلية مسروقة من العاصمة طرابلس نوع «كيا أوبتيما»، يشتبه بأنها موجودة في مدينة بنغازي.

وأشار البيان إلى أن «صديق مالك المركبة يشتبه بمركبة تحمل نفس المواصفات» مشيرًا إلى «استيقاف السيارة خلال كمين، وبمقارنة رقم الهيكل تبين بأنه يطابق رقم هيكل المركبة المبلغ عنها».

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ونوهت المديرية إلى «ضبط سائق السيارة والانتقال به إلى مقر وحدة التحريات، حيث أفاد بأنه قد أشتراها من شخص لا يعرفه من سوق السيارات وإجراءاتها رسالة مفتوحة»، وجرى تسليم المركبة وسائقها إلى مناوب التحقيق بوحدة التحريات لاستكمال التحقيق بالواقعة. وطالب البيان «عدم شراء المركبات الآلية إلا بعد التحقق من إجراءاتها ومعرفة مالكها وإبرام عقد تنازل في محرر عقود حتى لا يضيع حقه».

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