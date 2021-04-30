ضبط شخصين في طرابلس لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 05:34 مساء
تحليل عينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالمختبر الطبي في بني وليد. (بوابة الوسط)

ألقى أعضاء التحري بمركز شرطة حي الأندلس، القبض على شخصين لاتهامهما بتزوير نتائج تحليل فيروس كورونا.

ووفق بيان لمديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، وردت إشارة هاتفية من أحد المستشفيات، أحضرت فيه سيدة شقيقها المريض مرفقة معه إفادة ونتيجة لتحليل خلوه من فيروس كورونا، لكن الأطباء اشتبهوا في التحليل كونه مزورا.

وأوضح البيان أن المعلومات والتحريات أكدت قيام شقيقة المريض بشراء نتيجة التحليل بمقابل مادي 100 دينار، من شخص مقيم في جنزور.

ولدى ضبط هذا الشخص أفاد بوجود مكتب خدمات يقوم باستخراج وبيع نتائج التحليل الخاصة بكورونا، واتخذت بشأنهما الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلا إلى النيابة من حيث الاختصاص.

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