اجتماع لجهاز حرس المنشآت النفطية يدرس مشكلة توقف العلاوة الحقلية

جانب من المشاركين في اجتماع دراسة مشكلة توقف العلاوة بجهاز حرس المنشآت النفطية، أول مايو 2021. (الجهاز)

ناقش اجتماع لجهاز حرس المنشآت النفطية مشكلة توقف العلاوة الحقلية الخاصة بمنتسبي الجهاز وكيفية إرجاع صرفها في أقرب وقت.



وقال الجهاز إن الاجتماع الذي عقد، مساء امس السبت، ضم كلا من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح وعضوي المجلس الأعلى للدولة سليمان بلال ومحمد الكوني، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب.



وتناول الاجتماع أيضا الوضع الوظيفي والمالي لعدد من منتسبي الجهاز، كما جرى مناقشة تأمين الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية.



وأكد الحضور «استعدادهم للعمل على حلحلة هذه المشاكل وتسهيل عمل الجهاز وإعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية من اجل معالجتها نظرا للدور المهم لمنتسبي الجهاز الذي يقوم به في حماية المنشآت النفطية ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني».