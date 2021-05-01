«الكهرباء»: الدخول ببعض الوحدات على الشبكة وإعادة توصيل الأحمال تدريجيا

شركة سرت تشارك في جهود مواجهة الإظلام التام في البريقة والمرسى ومنطقة العرقوب، 1 مايو 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الدخول ببعض الوحدات على الشبكة الكهربائية، وإعادة توصيل الأحمال تدريجيا.

وتوقعت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الدخول بباقي الوحدات على الشبكة الكهربائية قريبا.

- إظلام تام في المنطقة الشرقية

ودخلت المنطقة الشرقية في إظلام تام، السبت، بعد انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أفادت صفحة منسوبة للشركة العامة للكهرباء، وشهود عيان من المنطقة.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء تراوح عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، السبت، بين خمس وست ساعات، فيما يشهد الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة طرحا للأحمال يصل إلى ثلاث ساعات.