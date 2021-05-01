إظلام تام في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 03:32 مساء
إظلام تام للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت المنطقة الشرقية إظلامًا تامًّا قبل قليل، بعد انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما أفادت صفحة منسوبة للشركة العامة للكهرباء وشهود عيان من المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي سيتراوح اليوم بين خمس وست ساعات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة على غالب المناطق الليبية، وهو ما ينذر بصيف صعب على الليبيين الذين استبشروا بعدم وجود طرح للأحمال في الأيام الأولى من شهر رمضان.

شركة الكهرباء: طرح أحمال يصل إلى 6 ساعات

فيما أكدت الشركة طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي اليوم السبت بنحو ثلاث ساعات.

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