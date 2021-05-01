ضبط تشكيل عصابي بحوزته أسلحة ومتفجرات يدوية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 02:46 مساء
قنبلة يدوية ضُبطت مع المتهمين بالسرقة في بنغازي. (مديرية الأمن)

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على أربعة من عناصر تشكيل عصابي قوامه سبعة أفراد يمتهنون السرقة وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات يدوية، في نطاق عمل مركز شرطة القوارشة.

أوضحت المديرية في بيان اليوم السبت أن المركز تلقى شكوى الأربعاء الماضي ضد مجهول قام بسرقة محتويات من محجر أحد السكان، ليتم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث والتحري وجمع المعلومات ومعاينة الموقع ومراقبته ليلا.

المتهمون يستعينون بشاحنة لنقل المسروقات
وفي إحدى جولات مرور فريق التحري على الموقع تبين وجود أشخاص قائمين على سرقة الموقع المقابل للمحجر وبحوزتهم معدات رفع وشاحنة لنقل المسروقات.

وتبين أن أعضاء التشكيل العصابي مسلحون وبحوزتهم أسلحة نارية (بنادق ومسدسات ومتفجرات يدوية)؛ لتصل بعد ذلك قوة من الدوريات الأمنية، لمداهمة المكان.

وتمكن أفراد القوة من ضبط أربعة أشخاص من التشكيل العصابي وثبت هروب ثلاثة منهم تركوا مركباتهم الآلية الخاصة، كما تم ضبط الشاحنات والرافعة التي كانت تحمل المعدات المسروقة من الموقع.

العصابة تصيب صاحب محل بعيار ناري
ومن بين المركبات الآلية التي تم ضبطها مركبة عليها عدة بلاغات سرقة بالمركز؛ منها واقعة سطو مسلح أصيب فيها صاحب محل مواد غذائية بعيار ناري، حيث كان عدد أفراد هذه العصابة سبعة أشخاص يحملون سلاحي كلاشينكوف ومسدسا ورمانة واحدة.

تم إيداع المتهمين في السجن حتى التحقيق معهم في هذه الواقعة وفي عدة قضايا أخرى ثبت تورطهم فيها، ومن ثم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شاحنة ضُبطت مع المتهمين بالسرقة في بنغازي. (مديرية الأمن)
شاحنة ضُبطت مع المتهمين بالسرقة في بنغازي. (مديرية الأمن)
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