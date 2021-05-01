«الأرصاد» يعلن أحوال الطقس على السواحل الليبية (أول مايو 2021)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة الطقس على السواحل الليبية ستكون جيدة اليوم السبت، مع سرعة عادية للرياح تصل إلى 20 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية إلى غربية على ساحل سرت، تتراوح سـرعتها ما بين 05 و15 عقدة وتصل غدا إلى 20 عقدة على ساحل زوارة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18.
- الرؤية جيدة.