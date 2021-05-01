«الأرصاد» يعلن أحوال الطقس على السواحل الليبية (أول مايو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 01:23 مساء


أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة الطقس على السواحل الليبية ستكون جيدة اليوم السبت، مع سرعة عادية للرياح تصل إلى 20 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية إلى غربية على ساحل سرت، تتراوح سـرعتها ما بين 05 و15 عقدة وتصل غدا إلى 20 عقدة على ساحل زوارة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18.
- الرؤية جيدة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من الموانئ الليبية، السبت أول مايو 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دباير (الحلقة 3)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 17)
فيديو
لمسة وفاء - مفتاح بن حامد (الحلقة 17)
فيديو
الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف رونالد كومان بسبب التهكم على الحكم
رياضة عالمية
السفارة الأميركية: إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لـ«التنفيذ الكامل» ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
في العدد 284: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف مرتزقة ليبيا.. والاقتصاد يتعافى
ليبيا
الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية ...
ليبيا
ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات
ليبيا
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
تحرير فتاة والقبض على خاطفيها في مصراتة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق