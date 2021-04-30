السفير الليبي لدى إيطاليا يبحث تسهيل تأشيرات المواطنين الليبين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 01:05 صباحا
السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني والقنصل المقترح من قبل الحكومة الايطالية كارلو باتوري خلال لقاء بمقر السفارة الليبية بروما، 28 أبريل 2021. (السفارة الليبية بروما)

ناقش السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني والقنصل المقترح من قبل الحكومة الايطالية كارلو باتوري  تسهيل اصدار تأشيرات للمواطنين الليبين وكافة الاجراءات القنصلية.

وقالت السفارة الليبية لدى إيطاليا، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الليبية في روما الأربعاء جاء تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش و وزيري الخارجية والداخلية الايطاليين، واستعداد لفتح القنصلية الايطالية فى مدينة بنغازي.

وفي 22 أبريل الجاري، وعقب مباحثات المنقوش ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أعلن دي مايو في تصريح للصحفيين، إعادة فتح وشيك للقنصلية الايطالية العامة في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

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