تقرير أممي: خطة دعم 451 ألف شخص في ليبيا تحتاج إلى 189 ألف دولار

مهاجرة تحمل طفلتها خلال تلقي مساعدات غذائية من مفوضية اللاجئين، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن حاجة خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا إلى مبلغ 189 مليون دولار لدعم 451 ألف شخص بالبلاد، مؤكدا أن 85.7% من متطلبات الخطة لا تزال غير مستوفاة.

وأشارت الأمم المتحدة، في نشرتها الإنسانية، اليوم الخميس، إلى الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في البحر، وعادوا إلى ليبيا، حيث يقدرون بنحو 11900 مهاجر في الربع الأول من العام 2021.

ويعزي التقرير الأممي الزيادة مقارنة مع العامين 2019 و2020 إلى تحسن الأحوال الجوية، أو زيادة نشاط المهربين، أو القيود التي يواجهها المهاجرون في ليبيا في الوصول إلى الأنشطة التجارية بسبب الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

الأمم المتحدة: زيادة موجات الهجرة خلال الربيع والصيف

وتوقعت الأمم المتحدة «انتعاش ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع اقتراب أشهر الربيع والصيف، إذ سبق أن شهدت تلك المواسم تسللا أكبر لأعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط»، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود لتحسين وضع العمال المهاجرين في ليبيا، من خلال تنظيم سوق العمل وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم.

ودق مكتب «أوتشا» ناقوس الخطر حول مصير عشرات العائلات في البحث عن مأوى في جميع أنحاء ليبيا، قائلا: «إذ مع تقدم عملية السلام والاستقرار، تقوم الشركات والمؤسسات الحكومية باستعادة ممتلكاتها لإعادة تطويرها، مما يضغط على المجتمعات المضيفة لإخلائها بعد استخدام المدارس والمرافق الصحية كملاجئ جماعية».

وتابع: «في أحدث الحالات، أمرت وزارة الداخلية 535 عائلة نازحة من تاورغاء مقيمين في الأكاديمية البحرية في جنزور، بإخلاء المباني بحلول 20 مايو المقبل».