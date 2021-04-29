ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 10:01 صباحا
متورط في جريمة خطف طفلين بحي الأندلس خلال العام 2017، 28 أبريل 2021، (جهاز الردع)

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضبط متورطين في قضية خطف طفلين بمنطقة حي الأندلس، خلال العام 2017.

وقال الجهاز إن المتهمين رفقة آخرين اختطفوا الطفلين محمد بن طاهر ومحمد خاطوم، واقتادوهما إلى منطقة ورشفانة، حيث طلبا حينها فدية نحو 200 ألف دينار دفعة أولى من أصل نصف مليون دينار مقابل حريتهما، قبل أن يحررهما أفراد الجهاز، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المتورطين في هذه العملية هم «محمد سليمان حويل العربي، وخيري منصور»، بينما توفى ثلاثة آخرون هم «علاء وجدي، وخالد غيطة، وزكريا الشنطة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس؟
وجهات نظر
مانشستر سيتي يحسم موقعة «حديقة الأمراء» ضد سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال
رياضة عالمية
اتحاد الكرة يحدد موعد قمة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الممتاز
رياضة محلية
«فيفا» يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني حال تأهله لكأس العرب 2021
رياضة عالمية
رئيس أركان الجيش الأميركي: من المستحيل التنبؤ بمستقبل أفغانستان
دولى
كاركاتير حليم - حكومة الدبيبة و«سم الخياط»
كاريكاتير
دباير (الحلقة 1)
فيديو
لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هوندا» تحول سياراتها إلى كهربائية بحلول 2040