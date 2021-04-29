ضبط متورطين في خطف طفلين بحي الأندلس قبل 4 سنوات

متورط في جريمة خطف طفلين بحي الأندلس خلال العام 2017، 28 أبريل 2021، (جهاز الردع)

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضبط متورطين في قضية خطف طفلين بمنطقة حي الأندلس، خلال العام 2017.

وقال الجهاز إن المتهمين رفقة آخرين اختطفوا الطفلين محمد بن طاهر ومحمد خاطوم، واقتادوهما إلى منطقة ورشفانة، حيث طلبا حينها فدية نحو 200 ألف دينار دفعة أولى من أصل نصف مليون دينار مقابل حريتهما، قبل أن يحررهما أفراد الجهاز، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المتورطين في هذه العملية هم «محمد سليمان حويل العربي، وخيري منصور»، بينما توفى ثلاثة آخرون هم «علاء وجدي، وخالد غيطة، وزكريا الشنطة».