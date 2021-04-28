المصالحة وتأمين الحدود في مباحثات الكوني والسفير الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 03:50 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني والسفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، في لقاء 28 أبريل 2021. (تويتر)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأربعاء مع السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز في العاصمة طرابلس التعاون في مجالات التنمية والمصالحة وتأمين الحدود والهجرة، مثمنا العلاقات بين ليبيا وهولندا، واستمرار التعاون بينهما.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن «تومرس أبدى دعم بلاده للعملية السياسية، واستمرار التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، مجددا «دعمهم للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة بالوسائل التقنية، والبحث عن المفقودين والكشف عن المقابر الجماعية عبر الأقمار الصناعية».

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وفي 14 أبريل الحالي، أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أيضا جلسة مباحثات مع السفير الهولندي، الذي قال، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجرينا مناقشة بناءة حول التعاون المستقبلي حول مواضيع الأشخاص المفقودين والهجرة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لضمان السلام والمساءلة القانونية والاستقرار في ليبيا».

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