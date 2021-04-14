«المصالحة» و«المفقودون» في مباحثات اللافي والسفير الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أبريل 2021, 03:02 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي والسفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرس، في 14 أبريل 2021. (تويتر)

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرس.

وقال تومرس، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجرينا مناقشة بناءة حول التعاون المستقبلي حول مواضيع الأشخاص المفقودين والهجرة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لضمان السلام والمساءلة القانونية والاستقرار في ليبيا».

من جهته، أوضح الحساب الرسمي لعبدالله اللافي على «فيسبوك» أن عضو المجلس الرئاسي، طالب خلال اللقاء، «بتواصل دور مملكة هولندا من أجل دعم السلام والاستقرار في ليبيا، ودعم المسار الانتخابي». وتابع البيان، أن اللافي «طالب برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، والعمل بشكل أكبر على دعم مسارات مخرجات برلين».

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