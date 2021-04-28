أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الأربعاء 28 أبريل 2021)

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بمقدار قرش مسجلا 4.48 دينار، مقابل 4.47 دينار في تعاملات أمس الثلاثاء.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.40 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.22 دينار، والدولار الكندي عند 3.61 دينار، والفرنك السويسري عند 4.89 دينار، والليرة التركية عند 0.54 دينار.

أما بالنسبة للعملات العربية، فقد بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار، وارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار قرش مسجلا 1.22 دينار مقارنة بـ1.21 دينار خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار التونسي 1.63 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.33 دينار، والدرهم المغربي 0.50 دينار.