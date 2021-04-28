الدبيبة: صناديق لإعادة إعمار طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة

الاجتماع العادي الثالث لحكومة الوحدة، 27 أبريل 2021، (صفحة الحكومة على فيسبوك)

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إقرار الحكومة إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب، مثل طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة.

جاء ذلك في كلمته باجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري، أمس الثلاثاء.

اقرأ أيضا: الدبيبة يعلق على عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء في بنغازي

وقال الدبيبة إن هذا القرار جاء من أجل «محو ما يذكر الشعب بالماضي الأليم، ومنها مظاهر الدمار والتخريب، خصوصا منازل العلم والإبداع مثال جامعة بنغازي»، مردفا أنه سيتم بناء مدرجات جديدة للطلاب في الجامعة.

كما أشار إلى أهمية ضمان عودة المهجرين من المدن دون استثناء إلى منازلهم وجامعاتهم، معقبا: «هذا الاستحقاق لا بد من إنجازه للمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية».