وزير شؤون المهجرين يزور مقر «الليبية للإغاثة» في بنغازي ويطلع على برامج عملها

اجتماع وزير شؤون المهجرين مع مسؤولي الهيئة الليبية للإغاثة في بنغازي، 27 أبريل 2021، (حكومة الوحدة)

زار وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، مقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بمدينة بنغازي، حيث اطلع على برامج عمل الهيئة المعنية بالنازحين والمهجرين.

واتفق أبوخزام مع رئيس لجنة إدارة الهيئة سعد العبار ومدير إدارة العمليات بها مروان الحاسي، على آلية التعاون بين الهيئة والوزارة، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستعرض العبار اختصاصات ومهام الهيئة، والأعمال التي تنفذها ميدانيًّا منذ تأسيسها العام 2006 على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الحضور ضرورة الاستمرار في عملية التنسيق، والتعاون التام للإسهام في تخفيف المعاناة عن النازحين والمهجرين، والتكافل بتوفير الاحتياجات الأساسية للعائدين لمناطقهم، والإعداد لدعم عودة أهالي تاورغاء.

وتأتي هذه اللقاءات، مع وزير الدولة في إطار التشاور والتنسيق المستمر والبناء على المهام للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية كجهة حكومية منوط بها وفق اختصاصاتها تقديم الخدمات الإنسانية أثناء حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ والنزاعات المسلحة التي تحدث من حين لآخر.