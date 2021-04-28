الدبيبة: «لم يبق لنا سوى توحيد المؤسسة العسكرية» ونتمنى إنجاز الأمر في أسرع وقت

الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها بمدينة سرت، 15 مارس 2021. (اللجنة العسكرية المشتركة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات «ولم يبق لنا سوى توحيد المؤسسة العسكرية»، وهو أمر يجب إنجازه في أسرع وقت وقبل الانتخابات، حتى نصل إلى انتخابات حقيقية وواقعية وفي أفضل أجواء ممكنة.

وتمنى الدبيبة، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021، الثلاثاء، التوفيق للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، في اجتماعهم في سرت، «ونتمنى أن أخبار طيبة في هذا الشأن».

واستعرض الدبيبة، «إنجازات حكومة الوحدة الوطنية»، قائلا «بدأنا نرى نتائج إيجابية ولله الحمد لعمل الحكومة والوزراء، الذين يعملون كفريق واحد».

وتابع «ما زلنا نحتاج إلى المزيد من الحماس والعمل الجاد لنرى نتائج إيجابية أكبر إن شاء الله».