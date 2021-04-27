عقيلة يلتقي وفد «الهلال الأحمر» من كل أنحاء ليبيا.. ويؤكد حرصه على استقلالية الجمعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 12:21 مساء
لقاء عقيلة صالح مع وفد جمعية الهلال الأحمر، 26 أبريل 2021، (مجلس النواب)

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وفدا من جمعية الهلال الأحمر من كل أنحاء ليبيا، حيث أثنى على ما تقدمه الجمعية من أعمال في مجال العمل الإنساني والتطوعي.

وأكد دعمه الجمعية وحرصه على استقلالية عملها دون أي تدخلات، وذلك خلال لقاء بمكتبه في مدينة القبة مساء أمس الإثنين، حسب بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني.

وتقدم مديرو فروع الجمعية بمدن سبها والزاوية وبنغازي ومصراتة ودرنة بالشكر لعقيلة «على دعمه وحرصه على وحدة الجمعية واستقلالها».

وفي ختام اللقاء، كرم وفد جمعية الهلال الأحمر الليبي عقيلة بوسام العمل الإنساني ودرع الجمعية الدولية؛ تقديرا لدوره في دعم الجمعية والأعمال الإنسانية.

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